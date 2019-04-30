Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 30.04.2019
43 Min.Folge vom 30.04.2019

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Dieter Nuhr und Reiner Calmund. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

