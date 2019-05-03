Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1
Folge vom 03.05.2019
Markus Krebs & Sophia Thomalla

Markus Krebs & Sophia ThomallaJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 03.05.2019: Markus Krebs & Sophia Thomalla

43 Min.Folge vom 03.05.2019

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Markus Krebs und Sophia Thomalla. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen. Rechte: Sat.1

