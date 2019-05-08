Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 08.05.2019
Olaf Schubert & Martin Rütter

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 08.05.2019: Olaf Schubert & Martin Rütter

Folge vom 08.05.2019

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Jürgen Drews und Mickie Krause. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen. Bildrechte: SAT.1.

