Folge vom 09.05.2019
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 09.05.2019: Jürgen Drews & Mickie Krause
43 Min.Folge vom 09.05.2019
Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Sonja Zietlow und Ilka Bessin. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen. Bildrechte: SAT.1.
