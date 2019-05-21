Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1
Folge vom 21.05.2019
Ingo Appelt & Kaya Yanar

Ingo Appelt & Kaya YanarJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 21.05.2019: Ingo Appelt & Kaya Yanar

43 Min.Folge vom 21.05.2019

Als Gäste: Lisa Feller und Torsten Sträter. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen. Bildrechte: SAT.1.

