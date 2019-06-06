Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 06.06.2019
Lisa Feller & Jana Ina Zarrella

Lisa Feller & Jana Ina ZarrellaJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 06.06.2019: Lisa Feller & Jana Ina Zarrella

43 Min.Folge vom 06.06.2019Ab 12

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Sophia Thomalla und Oliver Pocher. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro. Bildrechte: SAT.1.

Alle verfügbaren Folgen