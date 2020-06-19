Folge vom 19.06.2020
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 19.06.2020: Tom Beck und Idil Baydar
Folge vom 19.06.2020
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Ruth Moschner, Wigald Boning, Tom Beck und Idil Baydar. Gelingt es den Teams, die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro.
Comedy, Spielshow
DE, 2018
