Genial daneben - Das Quiz

SAT.1
Folge vom 02.07.2020
Johann Lafer und Max Giermann

Johann Lafer und Max GiermannJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 02.07.2020: Johann Lafer und Max Giermann

43 Min.

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute zu Gast: Johann Lafer und Max Giermann. Die Herausforderung: auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

