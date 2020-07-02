Folge vom 02.07.2020
Johann Lafer und Max GiermannJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 02.07.2020: Johann Lafer und Max Giermann
43 Min.Folge vom 02.07.2020
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute zu Gast: Johann Lafer und Max Giermann. Die Herausforderung: auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1