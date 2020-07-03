Folge vom 03.07.2020
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 03.07.2020: Laura Karasek und Lisa Feller
43 Min.
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Ruth Moschner, Wigald Boning, Laura Karasek und Lisa Feller. Gelingt es den Teams, die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro.
