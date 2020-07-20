Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1
Folge vom 20.07.2020
Beck & Potthoff

Beck & PotthoffJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 20.07.2020: Beck & Potthoff

43 Min.Folge vom 20.07.2020

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Lisa Maria Potthoff und Tom Beck. Zusammen mit Ruth Moschner, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro. Bildrechte: SAT.1.

