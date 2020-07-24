Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 24.07.2020
Michael Kessler und Minh-Khai Phan-Thi

Michael Kessler und Minh-Khai Phan-ThiJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 24.07.2020: Michael Kessler und Minh-Khai Phan-Thi

43 Min.Folge vom 24.07.2020

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Michael Kessler und Minh-Khai Phan-Thi. Zusammen mit Ruth Moschner, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro. Bildrechte: SAT.1

Alle verfügbaren Folgen