Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 28.07.2020
Caspers & Feller

Caspers & FellerJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 28.07.2020: Caspers & Feller

43 Min.Folge vom 28.07.2020

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder, kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Ruth Moschner, Wigald Boning, Ralph Caspers und Lisa Feller. Gelingt es den Teams, die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro. Bildrechte: Sat.1.

Alle verfügbaren Folgen