Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knop & Bott

Knop & BottJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Knop & Bott

43 Min.

Die "Genial daneben" - Familie wächst und freut sich über Verstärkung: Ruth Moschner gesellt sich zum Promi-Panel und versucht gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder, auf skurrile Zuschauerfragen die richtigen Antworten zu finden. Heute als Gäste mit dabei: Matze Knop und Nina Bott. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen