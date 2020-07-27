Janine Kunze & Peter RüttenJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 23: Janine Kunze & Peter Rütten
43 Min.Folge vom 27.07.2020Ab 6
"Genial daneben - Das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute zu Gast: Janine Kunze und Peter Rütten. Die Herausforderung: auf skurrile Zuschauerfragen, die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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Genial daneben - Das Quiz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1