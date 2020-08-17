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Genial daneben - Das Quiz

Max Giermann & Bettina Zimmermann

SAT.1Folge vom 17.08.2020
Max Giermann & Bettina Zimmermann

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 17.08.2020: Max Giermann & Bettina Zimmermann

43 Min.Folge vom 17.08.2020Ab 6

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Hella von Sinnen, Wigald Boning, Max Giermann und Bettina Zimmermann. Gelingt es den Teams, die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro.

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