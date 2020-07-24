Michael Kessler & Minh-Khai Phan-ThiJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 30: Michael Kessler & Minh-Khai Phan-Thi
43 Min.Folge vom 24.07.2020Ab 6
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Michael Kessler und Minh-Khai Phan-Thi. Zusammen mit Ruth Moschner, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.
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Genial daneben - Das Quiz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1