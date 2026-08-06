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Geniale Mega Maschinen

Zerkleinern, zerschlagen, schreddern

ServusTVStaffel 2Folge 1vom 06.08.2026
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Geniale Mega Maschinen

Folge 1: Zerkleinern, zerschlagen, schreddern

47 Min.Folge vom 06.08.2026

Innovation bedeutete schon immer größer, schneller, höher, länger und stärker zu bauen als alles, das zuvor dagewesen ist. Das Ergebnis sind geniale Mega Maschinen. Mithilfe von CGI und Expertenwissen werden die einzigartigen Konstruktionen dieser gigantischen Maschinen auseinandergenommen und die mechanischen Geheimnisse enthüllt, die sich in ihrem Inneren verbergen.

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