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Geniale Technik

Rosalind Franklin Mars Rover

ServusTVStaffel 6Folge 4vom 27.04.2026
Rosalind Franklin Mars Rover

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Folge 4: Rosalind Franklin Mars Rover

47 Min.Folge vom 27.04.2026

Die Mars-Mission hat sich zur Aufgabe gemacht, erstmals Leben auf einem anderen Planeten zu entdecken. Dies soll mithilfe des ExoMars Rover gelingen. Das Forscherteam steht bei der Mission vor großen Herausforderungen, etwa der Landung auf einem anderen Planeten. Auf dem Mars wartet eine völlig fremde Landschaft auf das ferngesteuerte Fahrzeug.

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