Rosalind Franklin Mars RoverJetzt kostenlos streamen
Geniale Technik
Folge 4: Rosalind Franklin Mars Rover
47 Min.Folge vom 27.04.2026
Die Mars-Mission hat sich zur Aufgabe gemacht, erstmals Leben auf einem anderen Planeten zu entdecken. Dies soll mithilfe des ExoMars Rover gelingen. Das Forscherteam steht bei der Mission vor großen Herausforderungen, etwa der Landung auf einem anderen Planeten. Auf dem Mars wartet eine völlig fremde Landschaft auf das ferngesteuerte Fahrzeug.
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