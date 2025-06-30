Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Georgie & Mandy

Babystreit

ProSiebenStaffel 1Folge 16vom 30.06.2025
Babystreit

BabystreitJetzt kostenlos streamen

Georgie & Mandy

Folge 16: Babystreit

20 Min.Folge vom 30.06.2025

Zwischen Mandy und Georgie entbrennt ein heftiger Streit über die Familienplanung. Georgie wünscht sich ein Geschwisterchen für die kleine CeeCee, während Mandy ihre Karriere gefährdet sieht. Georgie verlässt daraufhin wutentbrannt das Haus und sucht Trost bei seiner Mutter Mary.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Georgie & Mandy
ProSieben
Georgie & Mandy

Georgie & Mandy

Alle 1 Staffeln und Folgen