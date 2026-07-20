Germany Shore OG, Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Germany Shore OG
Folge 2: Germany Shore OG, Folge 2
In Nizza wird die Feierlaune der Gruppe um Tommy und Paulina mit dem überraschenden Auftritt von Jenny noch weiter angeheizt. Die Rooftopbar wird zum Schauplatz einer ausgelassenen Party, die in einer atemberaubenden Atmosphäre gipfelt. Doch der nächste Tag birgt noch mehr Überraschungen: Hoher Besuch kündigt sich in der Beachbar an. Parallel dazu in Köln: Die OG Hati feiert ausgelassen mit ihren Freunden. Doch die ausgelassene Feier könnte zu einem ungewollten Zeitverlust führen. Werden sie rechtzeitig zur Aufnahme im Tonstudio erscheinen und wird es Ihr gelingen, die Aufnahme trotzdem zu schaffen? In Mallorca trifft Tobi auf die Gruppe von OG Micha, die sich auf den Weg zu einem besonderen Partyboot macht, wo Micha seinen großen Auftritt geplant hat. Doch als sie ankommen, erwartet sie eine unerwartete Überraschung: das Partyboot ist leer. Wird Micha dennoch die Chance bekommen, sich als Schlagerstar zu beweisen?
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