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Germany Shore

Folge 1

MTV liveStaffel 1Folge 1vom 26.07.2026
Folge 1

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Germany Shore

Folge 1: Folge 1

48 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 16

Los geht's! Die ersten Bewohner betreten nach und nach die Villa und mit ihnen zieht auch das Drama ein. Noch bevor die Betten vergeben sind, geraten die Frohnatur Yasin und das Alphatier Niko aneinander. Droht bereits am ersten Tag die Eskalation?

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