Germany Shore
Folge 11: Folge 11
50 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 16
Nach einer wilden Party-Nacht, müssen sich die Bewohner eine folgenschweren Frage stellen, wer wird Teil der Reality Shore Familie und wer nicht. Ein hoch emotionales Finale mit großen Gefühlen und vielen Tränen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Germany Shore
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: MTV & © Season 1: MTV Germany