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Germany Shore

Folge 11

MTV liveStaffel 1Folge 11vom 11.05.2026
Folge 11

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Germany Shore

Folge 11: Folge 11

50 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 16

Nach einer wilden Party-Nacht, müssen sich die Bewohner eine folgenschweren Frage stellen, wer wird Teil der Reality Shore Familie und wer nicht. Ein hoch emotionales Finale mit großen Gefühlen und vielen Tränen.

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