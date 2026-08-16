Germany Shore
Folge 12: Folge 12
52 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 16
Nachdem großen Finale, lässt die Shore Family die emotionalsten, lustigsten und dramatischsten Momente in der Villa nochmals Revue passieren. Dabei haben die Reality Stars untereinander noch das ein oder andere Hühnchen miteinander zu rupfen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Germany Shore
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: MTV Germany