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Germany Shore

Folge 12

MTV liveStaffel 1Folge 12vom 16.08.2026
Folge 12

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Germany Shore

Folge 12: Folge 12

52 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 16

Nachdem großen Finale, lässt die Shore Family die emotionalsten, lustigsten und dramatischsten Momente in der Villa nochmals Revue passieren. Dabei haben die Reality Stars untereinander noch das ein oder andere Hühnchen miteinander zu rupfen.

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