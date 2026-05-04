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Germany Shore

Folge 7

MTV liveStaffel 1Folge 7vom 04.05.2026
Folge 7

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Germany Shore

Folge 7: Folge 7

48 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 16

Während sich zwischen Mia und Yasin die erste Beziehungskrise anbahnt, ziehen gleich zwei neue Sternchen in die Villa ein. Silvio und Nara mischen die Family auf, was nicht allen in der Villa passt.

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