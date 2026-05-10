Germany Shore
Folge 9: Folge 9
45 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 16
Nachdem Nara und Silvio die Family mit ihrem Streit um den Schlaf gebracht haben, bahnt sich bereits das nächste Drama an. Mia gefällt die Nähe zwischen Melody und Yasin ganz und gar nicht. Am Abend zieht Danilo ein und Gina ist direkt hin und weg.
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Germany Shore
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: MTV & © Season 1: MTV Germany