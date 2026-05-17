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Germany Shore

Folge 1

MTV liveStaffel 2Folge 1vom 17.05.2026
Folge 1

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Germany Shore

Folge 1: Folge 1

62 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 16

Es geht wieder los. Neue und alte Family-Members ziehen in die Villa ein. Einige Members kommen sich bereits in der ersten Nacht sehr nah. Bekannte Gesichter wirbeln die Party gewaltig auf. Die Family ist in Feierlaune - und das wilder als je zuvor.

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