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Germany Shore

Folge 11

MTV liveStaffel 2Folge 11vom 28.07.2026
Folge 11

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Germany Shore

Folge 11: Folge 11

58 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 16

Das Spiel der letzten Folge eskaliert und es kommt zu einem dramatischen Family-Meeting, ein Member verlässt die Villa. Eine White Party inklusive Strip Show und Pool- Knutscherei verspricht einen wilden Abend! Es herrscht pures Shore-Family-Feeling!

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