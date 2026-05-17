Germany Shore
Folge 2: Folge 2
49 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 16
Eine Sexfake Nummer bringt Drama in die Villa. Die Family Members müssen ihre Rechtschreibkenntnisse in einem Spiel unter Beweis stellen. Eine neues Familienmitglied beschert der Family einen unvergesslichen Abend.
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Germany Shore
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: MTV & © Season 1-2: MTV Germany