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Germany Shore

Folge 3

MTV liveStaffel 2Folge 3vom 16.07.2026
Folge 3

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Germany Shore

Folge 3: Folge 3

49 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 16

Die Stimmung in der Villa ist zum Kotzen. Die Bettenverteilung bringt das nächste Drama mit sich. Ring frei für den nächsten Beef zwischen den Drama-Girls. Über den Einzug eines altbekannten Gesichts aus Staffel eins ist nicht jeder erfreut.

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