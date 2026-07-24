Germany Shore
Folge 9: Folge 9
68 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 16
Ein gemeinsamer Bootsausflug endet in einem Zickenkrieg. Gleich zwei neue Boys leisten der Shore Family Gesellschaft und bringen Stimmung in die Bude. In der Villa geht es heiß her, ein wildes Geknutschte jagt das nächste und sorgt für Liebesdrama.
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Germany Shore
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: MTV Germany & © Season 1: MTV