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Germany Shore

Folge 10

MTV liveStaffel 3Folge 10vom 12.08.2026
Folge 10

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Germany Shore

Folge 10: Folge 10

60 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 16

Schlechte Verlierer und schlaue Schwindler sind keine gute Mischung. Während die Gewinner mit ihren ausgewählten Partypeople eine wilde Beachparty feiern, ärgern sich die zurückgebliebenen Family-Member in der Villa am Strand.

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