Germany Shore
Folge 11: Folge 11
70 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 16
Die Party-Family gibt nochmals alles! Zum Staffelende kochen alle Emotionen hoch: Drama und Partyeskalation erreichen ihren absoluten Höhepunkt. Julius Geburtstagsfeier wird ruiniert und die Ära eines Family-Mitglieds geht mit einem Knall zu Ende.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Germany Shore
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: MTV Germany