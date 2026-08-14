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Germany Shore

Folge 12

MTV liveStaffel 3Folge 12vom 14.08.2026
Folge 12

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Germany Shore

Folge 12: Folge 12

44 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 18

In der Best-of-Folge blickt die Family auf die Highlights der letzten Wochen zurück: die wildesten Partys, die heißesten Küsse, die emotionalsten Lovestorys und die hitzigsten Dramen. Es kommt zu einem Wiedersehen zwischen Marvin und Selina.

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