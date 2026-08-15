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Germany Shore

Folge 13

MTV liveStaffel 3Folge 13vom 15.08.2026
Folge 13

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Germany Shore

Folge 13: Folge 13

43 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 16

In der großen Reunion Show von Germany Shore treffen fast alle Family Member noch mal aufeinander. Im XXL-Virtuality-Studio findet Moderatorin Meike Emonts heraus, wie es der Family in den vergangenen Monaten so erging!

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