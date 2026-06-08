Germany Shore
Folge 4: Folge 4
59 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 16
Bevor die Family zum ersten Mal die Villa verlässt, ziehen noch zwei alte Family-Member ein. Über deren Eintreffen ist Walentina nicht begeistert. Bei der Party im Beach-Club offenbaren die einen ihre wahren Gefühle, während bei den anderen ordentlich die Fetzen fliegen. Walentina zeigt währenddessen eine neue Seite von sich, der aber nicht jeder vertraut. Die Boys lernen zwei hotte Girls im Club kennen, mit denen in der Villa wild weiter gefeiert wird. Doch der Partyspaß endet bei Selina und Marvin in einem lauten Eifersuchtsdrama. Hat ihre Liebe noch eine Chance?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Germany Shore
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1, Season 3-4: MTV & © Season 1-3: MTV Germany