Germany Shore
Folge 5: Folge 5
Das Eifersuchtsdrama zwischen Selina und Marvin geht in eine neue Runde. Bobby und Tommy freuen sich insgeheim, dass das Couple Beziehungs-Probleme hat. Die vielen Lästereien und das Drama in der Family belasten Ramona sehr. Jessy hat ein offenes Ohr für sie. Bei einem Familymeeting folgt der große Schock: Zwei Girls sollen die Villa verlassen, doch wer? Die Männer treffen die Entscheidung allein, was bei den Frauen gar nicht gut ankommt. Der Streit zwischen Selina und Marvin erreicht nun seinen absoluten Höhepunkt. Der Rauswurf wird Realität und die zwei Family-Member verlassen die Villa. Die Stimmung in der Villa steigt erst wieder, wenn die nächste wilde Party beginnt. Zwei neue heiße Girls ziehen ein und verdrehen den Boys den Kopf. Tommy wird klar, dass Paulina mehr Interesse an ihm hat. Das könnte noch zu Problemen führen. Bobbys Verhalten wird bei der Family wieder zum Thema. Wird die Family ihn rauswählen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick