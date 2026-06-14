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Germany Shore

Folge 6

MTV liveStaffel 3Folge 6vom 14.06.2026
Folge 6

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Germany Shore

Folge 6: Folge 6

58 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 16

Das Bobby Drama findet seinen Höhepunkt. Gibt die Family ihm eine zweite Chance oder ist sein Verhalten nicht mehr zu entschuldigen? Die Family antwortet auf das Drama mit der doppelten Power an Party und Eskalation. Maggie und Paola finden bei den Shore-Jungs schnellen Anschluss und kommen sich mehr als nah! In der Family bleibt nichts unausgesprochen und pikante Geheimnisse werden offenbart. Der Ausflug in die Beachbar verspricht feuchtfröhlich zu werden. Dabei darf ein nettes Mitbringsel auch nicht fehlen. Wen begleitet der attraktive Unbekannte in die Villa? Auf der After-Party folgt ein Höhepunkt dem nächsten. In dieser legendären Party-Nacht wird nicht nur wild geknutscht. Ein Girl bekennt sich zu ihren wahren Gefühlen für ihren Crush. Wird er die Gefühle erwidern?

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