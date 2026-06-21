Germany Shore
Folge 9: Folge 9
58 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 16
Die Family begrüßt einen neuen Member, der es ordentlich krachen lässt. Valentina ist allerdings nicht sonderlich begeistert. Werden die beiden sich vertragen? Die Emotionen zwischen Hati und Jessy kochen hoch bis zur Eskalation.
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Germany Shore
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1, Season 3-4: MTV & © Season 1-3: MTV Germany