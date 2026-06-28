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Germany Shore

Folge 1

MTV liveStaffel 4Folge 1vom 28.06.2026
Folge 1

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Germany Shore

Folge 1: Folge 1

60 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 16

Germany Shore startet wieder durch! Neue partyhungrige Shore-Member ziehen in die luxuriöse Villa an der atemberaubenden Küste von Griechenland ein, um den Sommer ihres Lebens zu erleben. Doch wer schafft es, den Party-Pegel hochzuhalten und Teil der berüchtigten Shore-Family zu werden? Feiern liegt ihnen im Blut, genauso wie Drama und Beef. Bereits beim Einzug gibt es ein explosives Wiedersehen alter Bekanntschaften - wird das zum ersten großen Streit führen? Die erste Partynacht nimmt unerwartete Wendungen, und ein Neuzugang sorgt direkt für Unruhe. Doch damit nicht genug: Die OGs lassen auf sich warten. Wie lange noch, bis sie die Party komplett auf den Kopf stellen?

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