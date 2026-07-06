Germany Shore
Folge 6: Folge 6
61 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 16
Heiß, heißer, Shore! Zwischen Wilson und Bella brodelt es, während Jona und Sahel intim werden. Ein Gym-Besuch bringt die Family zum schwitzen. Doch ein Einzug wirbelt Wilsons Gefühle noch mehr durcheinander. Wer verdreht ihm den Kopf?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Germany Shore
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: MTV Germany & © Season 1, Season 4: MTV