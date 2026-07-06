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Germany Shore

Folge 7

MTV liveStaffel 4Folge 7vom 06.07.2026
Folge 7

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Germany Shore

Folge 7: Folge 7

62 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 16

Die Ereignisse überschlagen sich: Jermaine und Belly klären ihr Drama. Bella vergießt Tränen wegen Julius Pulli. Und wer beendet seine Beziehung im O-Ton-Set um das süße Leben in vollen Zügen zu genießen?

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