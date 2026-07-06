Germany Shore
Folge 7: Folge 7
62 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 16
Die Ereignisse überschlagen sich: Jermaine und Belly klären ihr Drama. Bella vergießt Tränen wegen Julius Pulli. Und wer beendet seine Beziehung im O-Ton-Set um das süße Leben in vollen Zügen zu genießen?
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Germany Shore
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: MTV Germany & © Season 1, Season 4: MTV