Germany's Next Topmodel
Folge 11: Enthüllung - Die Models im Interview
Folge vom 20.04.2017Ab 12
Heute sind Bunte-Herausgeberin Patricia Riekel und Bunte.de-Chefredakteurin Julia Bauer zu Gast in L.A. und nehmen die Models für ein Interviewtraining in die Mangel. Die Journalistinnen haben recherchiert und locken die Nachwuchsmodels gekonnt aus der Reserve. Für das Shooting der Woche steigen die Models in knallbunt bestickten Bodysuits in einen großen Wasserball und versuchen, in der durchsichtigen Kugel eine schöne Pose zu finden.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
12
Copyrights:© ProSieben
