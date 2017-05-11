Der Einzug ins HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 14: Der Einzug ins Halbfinale
98 Min.Folge vom 11.05.2017Ab 12
Tränen auf Knopfdruck für den Einzug ins #GNTM-Halbfinale - Heidi Klum bittet heute ihre Models zu einem extrem schweren Shooting. Und: Philipp Plein ist zu Gast und kleidet die Models mit je zwei Outfits seiner Kollektion für die entscheidende Fashion-Show ein.
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen