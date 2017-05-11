Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Der Einzug ins Halbfinale

ProSiebenStaffel 12Folge 14vom 11.05.2017
Der Einzug ins Halbfinale

Folge 14: Der Einzug ins Halbfinale

98 Min.Folge vom 11.05.2017Ab 12

Tränen auf Knopfdruck für den Einzug ins #GNTM-Halbfinale - Heidi Klum bittet heute ihre Models zu einem extrem schweren Shooting. Und: Philipp Plein ist zu Gast und kleidet die Models mit je zwei Outfits seiner Kollektion für die entscheidende Fashion-Show ein.

