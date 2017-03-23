Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Graffiti-Shooting

ProSiebenStaffel 12Folge 7vom 23.03.2017
Graffiti-Shooting

Graffiti-ShootingJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 7: Graffiti-Shooting

100 Min.Folge vom 23.03.2017Ab 12

Heidi Klum lässt in der heutigen Folge ihre Models von Starfotograf Christian Anwander als lebendes Graffiti in einer Halfpipe fotografieren. Lampen aus, Schwarzlicht an. Für den Entscheidungs-Walk werden die Topmodel-Anwärterinnen mit fluoreszierender Neonfarbe bemalt und müssen zu zweit bei Schwarzlicht auf dem Catwalk eine gute Figur machen.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen