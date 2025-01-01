Germany's Next Topmodel
Folge 4: Das große Umstyling!
119 Min.Ab 12
Bereit für einen neuen Look? Heute überraschen Heidi Klum und ihr Styling-Team die Nachwuchsmodels mit dem #GNTM-Umstyling in Los Angeles. Edgy, cool, elegant oder süß - Wie sehen die Kandidatinnen nach dem Umstyling aus? Wer bekommt eine Kurzhaarfrisur? Wer bekommt eine komplett neue Haarfarbe? Wer bekommt einen Pony?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen