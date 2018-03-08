Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 13Folge 5vom 08.03.2018
95 Min.Folge vom 08.03.2018Ab 12

Heidi Klum überrascht ihre Nachwuchsmodels mit einem Shooting mit Fotograf Shane Russeck. Die Herausforderung: Für das perfekte Foto müssen die Topmodel-Anwärterinnen auf einem Rodeo-Einhorn die richtige Pose finden ... Bei der Elevator-Challenge müssen sich jeweils eine Kandidatin aus Team weiß und eine Kandidatin aus Team schwarz in einem fahrenden Aufzug innerhalb von 40 Sekunden umziehen. Ihr Outfit präsentieren sie vor Special Guest und Influencerin Caro Daur.

