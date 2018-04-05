Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Action Edition

ProSiebenStaffel 13Folge 9vom 05.04.2018
Action Edition

Action EditionJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 9: Action Edition

98 Min.Folge vom 05.04.2018Ab 12

Unter der karibischen Sonne - die Topmodel-Anwärterinnen bekommen beim "About You"-Casting die Chance auf einen großen Job. Dafür müssen sie zu zweit einen Werbespot zum Thema Freundschaft vortragen. Wer ergattert den Job und darf nach Kuba fliegen? Für die Entscheidung dreht sich der Catwalk um 90 Grad: Die Nachwuchsmodels müssen beim Vertical Walk in Bodysuits fast 20 Meter an einer Containerwand der Jury entgegenlaufen.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen