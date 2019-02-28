Germany's Next Topmodel
Folge 4: Los Angeles
121 Min.Folge vom 28.02.2019Ab 12
Auf geht's nach Los Angeles! Nach ihrer Ankunft wird den Mädchen bei der wöchentlichen Challenge gleich der stressige Modelalltag vor Augen geführt. Topmodel Winnie Harlow steht den verbliebenen Nachwuchsmodels dabei stets zur Seite und ist auch beim Entscheidungswalk Teil der Jury.
Weitere Folgen in Staffel 14
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen