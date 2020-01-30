Mädchen, Models, München!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 1: Mädchen, Models, München!
126 Min.Folge vom 30.01.2020Ab 12
Die 15. Staffel startet in der bayrischen Metropole. Bei einem offenen Casting im Olympiapark wählt Heidi Klum gemeinsam mit dem englischen Modedesigner Julien Macdonald die Mädchen aus, die mit ihr auf die große #GNTM-Reise gehen dürfen. Doch bevor es soweit ist, steht eine Fashion-Show unter den beleuchteten Zeltdächern des Olympiaparks an. Wer rockt den Laufsteg? Wer kann Heidi Klum und ihre Gast-Jurorin Milla Jovovich von ihrem Walk überzeugen?
