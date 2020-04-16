Germany's Next Topmodel
Folge 12: Kalender Girls
101 Min.Folge vom 16.04.2020Ab 12
New York is calling! In Folge zwölf nimmt Heidi Klum zwei ihrer Models mit auf die weltberühmte amfAR Gala. Für einen Charity-Kalender stehen die #GNTM-Models außerdem in bunten Ballon-Welten vor der Kamera von Brian Bowen Smith. Unternehmerin Chiara Ferragni steht Heidi Klum bei der Elimination als Gast-Jurorin zur Seite.
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
